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هيئة السلامة الوطنية تؤكد أن حرائق غابات الاثرون بالجبل الأخضر تتوسع بشكل خطير

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أشار رئيس هيئة السلامة الوطنية درنة الرائد “فتحي الكريمي” إلى أن حرائق غابات الأثرون بالجبل الأخضر تتوسع بشكل خطير، وأن الهيئة تتعامل مع الحريق بإمكانيات بسيطة حيث لا يزال خارج السيطرة نتيجة صعوبة تضاريس المنطقة.

الكريمي وفي تصريح تلفزيوني رصده موقع الوطن قال إنه وصلت إلى الهئية ما يقرب من 20 أسطوانة إطفاء من هيئة السلامة فرع الجبل الأخضر، مناشداً الحكومة والجهات ذات العلاقة بضرورة دعم الهيئة لصعوبة المناخ، كما طالب الجهات المختصة وفرق الإنقاذ التوجه سريعاً للمنطقة للمساهمة في إخماد النيران وتفادي وقوع إصابات بشرية.

هذا وأوضح الكريمي أن الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة في الغابات والحيوانات والمناحل.

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الوطن الليبية

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