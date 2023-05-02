الهلال الأحمر صبراتة ينتشل جثة كانت على شاطئ المدينة

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أكدت جمعية الهلال الأحمر الليبى فرع صبراتة اليوم الثلاثاء انتشال جثة كانت على شواطئ المدينة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن الجثة كانت متواجدة تحديداً بما يعرف بالبحر المفتوح خلف القرية السياحية.

وأشارت إلى أنه تم انتشالها بحضور رجال مركز الشرطة صبراتة وتم تسليمها إلى ثلاجة مستشفى صبراتة التعليمي لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة الأيام الماضية عن انتشال 28 جثة مجهولة الهوية على مدار يومين متتالين يرجح بأنها لمهاجرين غير شرعيين من شواطئ المدينة.

وقال مكتب الإعلام بالهلال الأحمر صبراتة عبر “فيسبوك”، إنه بعد أن تلقى بلاغًا من الجهات المختصة عن وجود الجثث، انتقل متطوعو الهلال الأحمر إلى عين المكان.