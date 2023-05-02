الدبيبة يتابع إجراءات تنفيذ مشروعي “500 مدرسة جديدة ومحطة الصرف الصحي الهضبة”

تابع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء، الإجراءات الفنية لتنفيذ مشروع 500 مدرسة جديدة، وتنفيذ محطة الصرف الصحي الهضبة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة”، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، بحسب بيان لحكومتنا عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”..

وأفاد تاكيتة بأن الجهاز استكمل التصاميم الفنية وتحديد المواقع المستهدفة في كافة البلديات، والحصول على موافقة الجهات الرقابية على تنفيذ المشروع.

ومن جانبه أفاد “عجاج” بأن الجهاز استكمل الإجراءات التعاقدية لتنفيذ مشروع خط فائض وادي المجينين، وأن العمل جارٍ لفتح الاعتماد المستندي للشركة المنفذة، وذلك بعد استكمال كافة التصاميم الفنية وخطة المشروع، مؤكدا أهمية هذا المشروع المتوقف منذ أكثر من 15 عاما، لسكان بلدية طرابلس الكبرى.

وجاء الاجتماع بحضور، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب.