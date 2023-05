المرعاش محذرًا :ليبيا مقبلة على أحداث ساخنة في حال عدم تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية

ليبيا – قال الباحث السياسي كامل المرعاش إن الصفقات الأخيرة التي أبرمتها واشنطن في ليبيا والمتعلقة بمجال النفط مرتبطة بحسابات سياسية لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تتشبث بالدعم الأميركي لها في البقاء في السلطة.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أوضح أن هذه الصفقات عقدت من قبل حكومة الدبيبة كرسالة للحصول على دعم الولايات المتحدة، لكن ليس من المضمون ولا المؤكد أن تضمن استمراريتها، لأن استمرار الدبيبة وحكومته يعني استمرار الانقسام في ليبيا بما يمنع تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يسعى إليها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وأيضاً لوجود لاعبين إقليميين ودوليين في الملف الليبي لن يسمحوا باستفراد وهيمنة الولايات المتحدة على ليبيا.

ورجح أن ليبيا مقبلة على أحداث ساخنة في حال عدم تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة.

واختتم مرعاش حديثه: “هذا سيكون على حساب الروس والأتراك أيضاً، لكن هذه العودة الأميركية ستكون على حساب فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا،ومن غير المستبعد أن تشعل هذه العودة الأميركية التنافس على النفط الليبي بين الشركات العالمية التي تستثمر في هذا المجال، خصوصاً أن شركة إيني الإيطالية على سبيل المثال تضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع”.

