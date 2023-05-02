| تقارب في وجهات النظر بين أعضاء لجنة “6+6” حول القوانين الانتخابية

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2023/05/03 على الساعة 00:37

: عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) الممثلة لمجلسي النواب والدولة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، حيث شهد الاجتماع الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، تقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في منشور عبر صفحته علي “فيسوك”، أن الاجتماع شهد تقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية. كما تم الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعا اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت وفق تصريح نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، مساء الأحد الماضي.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة ومكلفة بالعمل على إعداد قوانين الانتخابات والاستفتاء، بحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الخامس من أبريل الماضي، استجابة لطلب من مجلس الدولة للجنة أواخر مارس الماضي.