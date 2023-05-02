بلدية الكفرة تستبعد نزوح السودانيين إلى ليبيا

الوطن| رصد

استبعد المتحدث باسم بلدية الكفرة وعضو لجنة الطوارئ لمتابعة أوضاع النازحين السودانيين، عبدالله سليمان، نزوح الأشقاء من دولة السودان إلى ليبيا، نظرا لبعد المسافة بين البلدين، مشيراً إلى أن أقرب تجمع سكاني بالسودان إلى المدينة يبعد نحو 600 كيلو متر.

وأضاف أنه في حال حدوث انهيار اقتصادي بدولة السودان سيضطر أهاليها إلى النزوح، وأقرب مدينة ليبية لهم تعتبر الكفرة.

وبين بلدية الكفرة شكلت لجنة طوارئ لوضع الاستراتيجيات، استعداداً لاستقبال النازحين من دولة السودان وتقديم الخدمات لهم، لافتاً إلى أن للجنة تضم مسؤولين أمنيين؛ لمجابهة حالات التهريب والهجرة غير القانونية المتوقع ازديادها؛ بسبب الأحداث التي تشهدها السودان.