إقفال مواقع بيع الخردة ومتابعة غاز الطهي..شرطة بوعطني تباشر بمحاربة الظواهر السلبية

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أكدت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء، أن مركز شرطة بوعطني باشر بإقفال جميع مواقع الخردة ومتابعة موزعي غاز الطهي تنفيذًا للخطة الأمنية المعدة من قبل المديرية.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن الخطة تشمل ضبط المتسولين وأماكن بيع الممنوعات وممارسة الرذيلة.

وأفادت المديرية أنه تم استهداف مواقع بيع الخردة داخل اختصاص المركز وإقفالها بالكامل ومتابعة موزعي إسطوانات غاز الطهي حتى تصل إلى المواطن وعدم بيعها بالسوق السودا.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم التحري عن الأماكن المشبوهه التي تباع بها المخدرات وتمارس بها الرذيلة.

ولفتت المديرية إلى أنه تم ضبط المتسولين والأجانب الذين دخلو للبلاد بطريقة غير شرعية وترحيلهم عن طريق جهات الاختصاص.