سوداني يشعل النار في شخص آخر من نفس جنسيته

ألقى مكتب البحث الجنائي تاجوراء القبض على شخص سوداني الجنسية قام بسكب بنزين على شخص من نفس الجنسية وإضرام النار به.

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في بيان لها، أنه «ورد بلاغ إلى مكتب البحت الجنائي تاجوراء من قبل مركز شرطة وادي الربيع بمديرية أمن تاجوراء بشأن تعرض شخص سوداني الجنسية يدعى “ح.ر.ن” لواقعة الشروع في القتل”.

وأضافت، أن شخصا مجهول الهوية قام بسكب البنزين عليه وإضرم النار في شخص سوداني، ونقل على إثرها لمستشفى الحروق والتجميل ووضعه بغرفة العناية، وبالاستماع لأقوال الشهود توصل أعضاء المكتب إلى معلومات حول الجاني؛ حيث تم ضبطه وهو يدعى “ي.ش.ح” سوداني الجنسية؛ وبعرض صورته على المشتكي بالمستشفى تعرف عليه فوراً.

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله واحيل للمركز المختص لاستكمال احالته للنيابة العامة.