لجنة (6+6) تتفق على آلية عملها بعد اجتماعها في طرابلس

العنوان – طرابلس

اتفقت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) المُمثلين لمجلسي النواب والدولة على آلية عملها خلال اجتماع عقد في مدينة طرابلس.

وشهد الاجتماع الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب تقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية.

واتفق أيضًا في الاجتماع على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، دعا أمس الإثنين اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت.

جاء ذلك وفق تصريح نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، مساء الأحد.

يذكر أن اللجنة المشتركة تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة ومكلفة بالعمل على إعداد قوانين الانتخابات والاستفتاء، بحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.