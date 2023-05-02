| الحداد يلتقي وفدًا من وزارة الدفاع الأمريكية

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2023/05/03 على الساعة 00:24

: التقى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا من وزارة الدفاع الأمريكية بمقر رئاسة الأركان العامة بالعاصمة طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان العامة إن وفد وزارة الدفاع الأمريكية في اللقاء “يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا عقيد بحار مارك امبلوم”، حيث رحب الحداد بالضيوف، ومشيرًا إلي عمق العلاقات بين البلدين.

وأشارت رئاسة الأركان العامة إلي أن اللقاء “تناول العلاقات بين الجيش الليبي والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها”، مشيرة إلى أن الحداد أثنى من جانبه على الدور الذي تقوم به قوات “أفريكوم”.