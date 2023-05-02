السلامة الوطنية درنة تؤكد نشوب حريق في غابات الاثرون..وأنباء عن خروج الحريق عن السيطرة

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أكدت هيئة السلامة الوطنية قسم درنة، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق في غابة منطقة الاثرون.

وتناقلت وسائل إعلام تصريحات لرئيس الهيئة فتحي الكريمي أكد فيها أن الحريق خرج عن السيطرة والوضع خطير.

وأكد الكريمي أن الحرائق تتوسع بشكل خطير ويتم التعامل معها بإمكانيات بسيطة، لافتًا إلى أن صعوبة تضاريس المنطقة تشكل عائقًا أمامهم.

وناشد رئيس الهيئة الحكومة والجهات ذات العلاقة بضرورة دعم هيئة السلامة الجبل الأخضر لصعوبة المناخ للتعامل مع الحوادث.

الجدير بالذكر أن المساحات الخضراء من غابات الجبل الأخضر التي تحوي نبتات نادرة لاتتنمو إلا فيها تتقلص كل عام، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة منها ناهيك عن جرف الغابات في صمت أجهزة الدولة المعنية.