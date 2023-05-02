«مفوضية الانتخابات» تتعهد تنفيذ «طموحات الليبيين»

أحيت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الذكرى الخامسة لاستهدافها بهجوم إرهابي قبل خمسة أعوام من الآن، قضى فيه عدد من موظفيها، في عملية أثارت حينها ردود أفعال غاضبة.

وأكدت المفوضية في تصريح صحافي، تزامناً مع التفجير الذي وقع في الثاني من مايو (أيار) عام 2018، أن الذكرى الأليمة بالمفوضية العليا «تذكرنا كيف استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في هجوم إرهابي، ارتقى فيه ثلاثة عشر شهيداً، سطروا بدمائهم ملحمة تضحية وفداء يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته الوطنية». مجددة «عزمها السير في طريق النضال من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي الطامح في الانتخابات، ورغبة قرابة ثلاثة ملايين ليبي وليبية قالوا كلمتهم من خلال التسجيل في سجل الناخبين»، ومؤكدة أن صندوق الاقتراع «هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء».

وأبدى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تضامنه مع المفوضية، وتعاطفه مع عائلات الضحايا، وأعاد نشر «تغريدة» للمفوضية على صفحته قائلاً: «بالفعل إن صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء».

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت حينها أن هجوماً إرهابياً استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس، وأوقع 13 قتيلاً و20 جريحاً، كما تسبب العملية، التي تبناها تنظيم «داعش» في إحراق جزء كبير من المفوضية، من بينها الطابق الأخير الذي يحتوي كافة البيانات.

وتأجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، التي كانت مقررة نهاية عام 2021، لأسباب وصفها حينها رئيس المفوضية عماد السائح بوجود «قوة قاهرة» حالت دون عقدها في موعدها.