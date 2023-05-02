“الحداد”: المنفي كلفني بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات في الزاوية

أكدت رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية التي يترأسها محمد الحداد، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كلّفه وضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية وبدعمٍ كامل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وذكرت رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، في بيان لها، أنه عُقد مساء الثلاثاء بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس اجتماعا، ضم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية ومن مدينة الزاوية، وممثلين عن الحراك المدني والأعيان والقيادات الاجتماعية بالمدينة، وذلك لمتابعة الأضاع الأمنية ببلدية الزاوية.

وقدّم “الحداد” إحاطة للمنفي عن زيارته للمدينة ولقائاته وملامح الحل الأمني المتخذ، كما تم الاستماع لممثلي الحراك المدني ومطالبهم الذين أكدوا على ضرورة التعامل مع مسببات التدهور الأمني وعلاجها والتصدي لها بشكل كامل وفوراً.

وأضاف “الحداد” أن المجلس الرئاسي كلفه بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في الزاوية بدعمٍ كامل من الدبيبة، وتشكيل فريق أمني من القيادات العسكرية من أبناء المدينة لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الأمن.

كما شدد المجلس الرئاسي على دعم المجلس الكامل لكل ما يحقق الاستجابة الفورية والبدء الفوري في العمل على تنفيذ مطالب المحتجين وتحسين أمن المدينة وكل ربوع ليبيا.