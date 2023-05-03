القبض على سوداني الجنسية أضرم النار في شخص من نفس جنسيته

الوطن|رصد

ألقى مكتب البحث الجنائي تاجوراء القبض على شخص سوداني الجنسية قام بسكب بنزين على شخص من نفس الجنسية وإضرام النار به.

هذا وكان قد تابع أعضاء مكتب البحت الجنائي تاجوراء البلاغ الوارد من قبل مركز شرطة وادي الربيع بمديرية أمن تاجوراء بشأن تعرض شخص سوداني الجنسية يدعى “ح.ر.ن” لواقعة الشروع في القتل؛ حيت قام شخص مجهول الهوية بسكب البنزين عليه واضرم النار به،ونقل على إثرها لمستشفى الحروق والتجميل ووضعه بغرفة العناية.

وتوصّل أعضاء المكتب إلى معلومات عن الجاني بعد الاستماع لأقوال الشهود، حيث تم ضبطه وهو يدعى “ي.ش.ح” سوداني الجنسية.

وبعد عرض صورته على المشتكي بالمستشفى تعرف عليه فورًا، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله وأحيل للمركز المختص لاستكمال احالته للنيابة العامة.