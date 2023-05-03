منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا تشدد على الحكومة الليبية زيادة الموارد لعمليات إزالة الألغام

العنوان – طرابلس

شددت نائبة الممثل الخاص، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، على الحكومة الليبية زيادة الموارد لعمليات إزالة الألغام.

وقالت غانيون في تغريدة عبر حسابها على تويتر” :”شاركت اليوم ، ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام واليونيسيف، للاحتفاء بعمل من يخاطرون بحياتهم لتخليص ليبيا من الألغام ومخلفات الحرب”.

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا :”غالبًا ما يكون الأشخاص الأكثر ضعفًا هم المتضررون من خطر الذخائر المتفجرة”.

وأوضحت أن الأكثر تعرضًا للخطر العائلات التي تتنقل إلى الأسواق، والأطفال الذين يلعبون في الهواء الطلق، والنازحين داخليًا العائدين إلى ديارهم

ودعت غانيون، الحكومة زيادة الموارد لعمليات إزالة الألغام بدعم من الشركاء الدوليين لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، مؤكدة أن مكافحة الألغام لا يمكن أن تنتظر.