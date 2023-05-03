الحكومة المنتهية تعتمد استراتيجية قطاع الاتصالات والمعلوماتية

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اعتمد رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، خلال الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة الهيئة العامة للاتصالات، والشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة.

وأكد الدبيبة أهمية اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتكون منهج عمل لهذا القطاع العام، وتعطي الفرص للقطاعين العام والخاص للمشاركة الفاعلة، وتنظيم عمل القطاع خلال السنوات القادمة، وتعطي دفعة لكل البرامج الحكومية والخاصة التي تساعد في انتشار التقنية والإنترنت، وتساهم في رفع جودة العمل.