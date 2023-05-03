ليبيا الان

ضبط شخص سوري الجنسية حاول تسديد دينه بدولارات مزورة

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن مديرية أمن صبراتة تمكنت من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية متلبساً بحيازة مبلغ من عملة الدولار الأمريكي مزورة، كان ينوي دفعها لشخص آخر لسداد التزام مالي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مديرية أمن صبراتة وأعضاء وحدة التحري بالمديرية بقسم البحث الجنائي وبالتعاون مع عناصر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تمكنوا من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية.

وأضافت، أن المتهم ضبط متلبساً بحيازة مبلغ من العملة الأجنبية دولار مزورة يفوق 5000$؛ حيث كان ينوي دفعها لشخص أخر لسداد التزام مالي ؛ واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

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صحيفة الساعة 24

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