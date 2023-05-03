بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الاربعاء 03 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 03 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين ( 20 – 26 م، وعلى اغلب مناطق الوسط والجنوب مابين ( 30 – 35م، و تبقى مرتفعة هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب خاصة الجنوب الشرقي حيث تتراوح مابين ( 37 – 40 ) مع نشاط الرياح على هذه المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وتتكاثر السحب بحسب التقرير من حين لأخر على أغلب مناطق الشمال الشرقي مع أحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ارتفاع نسبي في درجات الحرارة يوم الأحد القادم على أغلب المناطق الغربية خاصة الشمال الغربي.

والله اعلم