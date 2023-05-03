ضبط شخص سوري الجنسية حاول تسديد دينه بدولارات مزورة وسوداني يشعل النـار في شخص آخر

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية أن مديرية أمن صبراتة تمكنت من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية متلبساً بحيازة مبلغ من عملة الدولار الأمريكي مزورة، كان ينوي دفعها لشخص آخر لسداد التزام مالي.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن مديرية أمن صبراتة وأعضاء وحدة التحري بالمديرية بقسم البحث الجنائي وبالتعاون مع عناصر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تمكنوا من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية.

وأضافت، أن المتهم ضبط متلبساً بحيازة مبلغ من العملة الأجنبية دولار مزورة يفوق 5000$؛ حيث كان ينوي دفعها لشخص أخر لسداد التزام مالي ؛ واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

هذا وقد ألقى مكتب البحث الجنائي تاجوراء القبض على شخص سوداني الجنسية قام بسكب بنزين على شخص من نفس الجنسية وإضرام النار به.

وذكرت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية، في بيان لها، أنه “ورد بلاغ إلى مكتب البحت الجنائي تاجوراء من قبل مركز شرطة وادي الربيع بمديرية أمن تاجوراء بشأن تعرض شخص سوداني الجنسية يدعى “ح.ر.ن” لواقعة الشروع في القتل”.

وأضافت، أن شخصا مجهول الهوية قام بسكب البنزين عليه واضرم النار في شخص سوداني، ونقل على إثرها لمستشفى الحروق والتجميل ووضعه بغرفة العناية، وبالاستماع لأقوال الشهود توصل أعضاء المكتب إلى معلومات حول الجاني؛ حيث تم ضبطه وهو يدعى “ي.ش.ح” سوداني الجنسية؛ وبعرض صورته على المشتكي بالمستشفى تعرف عليه فوراً.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل للمركز المختص لاستكمال احالته للنيابة العامة.