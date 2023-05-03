ميرغني: الأشقاء الليبيون على أتم الاستعداد لاستقبال النازحين السودانيين

أكد رئيس الجالية السودانية في ليبيا، معتز ميرغني، أن ” الأشقاء الليبيين على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين السودانيين في بلدهم الثاني، حال تطور الأحداث في السودان”.

وقال ميرغني؛ في تصريح صحفي؛ إنه “لا يوجد نازحون من السودان إلى ليبيا حتى الآن، نظرًا لبعد المسافة مع انعدام الوقود وطرق المواصلات”.

وأضاف أن “غالبية الولايات في السودان تشهد استقرارا أمنيًا، حيث إن التوتر يرتكز في العاصمة الخرطوم”، مردفًا أن “أغلب النازحين يتوجهون إلى جمهورية مصر العربية وإثيوبيا نظرًا لقرب المسافة”.

وختم ميرغني موضحًا أن “الجالية السودانية في ليبيا تتابع عن كثب ما يحدث في السودان، وهي على تواصل دائم مع ذويهم للاطمئنان عليهم”.