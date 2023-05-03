تونس: اليوم نستقبل المنقوش في زيارة عمل

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، ستزور تونس اليوم الأربعاء في على رأس وفد يضم وزير المواصلات في ذات الحكومة محمد الشهوبي، في زيارة عمل.

وذكرت الوزارة التونسية، في بيان لها، أن زيارة المنقوش إلى تونس تأني بدعوة من نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأن هذه الزيارة وتندرج في إطار توثيق الروابط التاريخية العريقة التونسية الليبية.

وأضافت أن الزيارة تستهدف أيضا تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين وتجسيدا للحرص المشترك على الرقي بها إلى أعلى المستويات، تحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والاندماج والشراكة الفاعلة والمتضامنة.