وزير الحكم المحلي يتابع فتح منظومة سجل الناخبين لـ 4 بلديات ليبية

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب فتح منظومة سجل الناخبين لبلديات الزاوية المركز ومسلاتة والشويرف وزلطن.

وناقش التومي، أمس الثلاثاء، آلية عمل اللجان الفرعية بالبلديات، قوائم البلديات التي ستقدم على الانتخابات المحلية في المرحلة المقبلة.

والخميس الماضي، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن.

وأوضحت أن فتح باب تسجيل الناخبين بالبلديات الأربعة يأتي كمجموعة أولى خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها.

ويجري تسجيل الناخبين تقنياً بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني (#رقم المركز الانتخابي)، مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوطا بالرقم الوطني لمالك الرقم الهاتف.