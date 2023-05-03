حرارة معتدلة في أغلب مناطق ومرتفعة بأقصى الجنوب

الوطن| رصد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة في ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث تتراوح بمناطق الشمال مابين (20 – 26) م، وفي اغلب مناطق الوسط والجنوب مابين ( 30 – 35م)، و تبقى مرتفعة اليوم بمناطق أقصى الجنوب خاصة الجنوب الشرقي حيث تتراوح مابين ( 37 – 40) مع نشاط الرياح على هذه المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وتتكاثر السحب بحسب التقرير من حين لآخر في أغلب مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير حدوث ارتفاع نسبي في درجات الحرارة يوم الأحد القادم على أغلب المناطق الغربية خاصة الشمال الغربي.