احتمالية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21-27).

بينما في في الخليج – سهل بلغاري حتى أمساعد، تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (2620)م.

وتكون السماء في الجفرة – سبها -غات -غدامس -الحمادة صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تكون ما بين (32-37) فر ولا تتجاوز (31)م على الحمادة والجفرة.

بينما في الواحات -السرير -تازربو –الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساء اليوم على مناطق الواحات.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-40)م, وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق.