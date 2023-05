ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاوات لرفع كفاءة وحدات التوليد وتحسين الإنتاجية.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن أعمال العمرة تمت من قبل شركة ( GE ) الأمريكية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة الذين أبدوا العزم على عودتها للخدمة من جديد بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة بشكل آمن يضمن سلامتها دعمًا للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة.

Shares

The post للرفع من كفاءتها خلال الذروة الصيفية.. شركة الكهرباء تعلن بدء أعمال العمرة الجسيمة لمحطة الخمس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية