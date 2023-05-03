بليحق: تقارب وجهات النظر خلال اجتماع لجنة (6+6)

الوطن| رصد

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن تقاربا في وجهات النظر شهده اجتماع اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) الممثلين لمجلسي النواب والدولة.

وعقد اجتماع اللجنة بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، حيث جرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وتتواصل الضغوط المحلية والدولية للدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، وقد حثت كل من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة 6+6 وقيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل اللجنة لإنجاز مهامها.

وسبق أن عقدت لجنة (6+6) اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس في الخامس من أبريل الجاري، استجابة لطلب من مجلس الدولة للجنة أواخر مارس الماضي.

وقال اجلس الدولة، إن أعضاء اللجنة تبادلوا خلال الاجتماع الأول وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها، مؤكدا أن الاجتماع جرى في أجواءٍ إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال.

ويوم الأحد، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات 6+6 إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت وفق تصريح نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.