بويصير: كل اللصوص حرّكوا أبواقهم ضدي

زعم محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، أن هناك حالة خوف من أن يكون هو شرارة تٌشعل النار فيمن وصفهم بـ «اللصوص»، بحسب تعبيره.

وقال بويصير، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “يخشى اللصوص ان اكون شراره تشعل فيهم النار فيحترقوا بما نهبوه”، مضيفًا أن “كل اللصوص حركوا أبواقهم ضدي، لم أعتقد أنني بهذا التأثير من قبل”. بحسب كلامه.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في بيان الإثنين الماضي، أنها “ستلاحق، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، قضائياً في الداخل والخارج بعد نشره إشاعة عن دعمها لحميدتي في السودان”.

وقال البيان: “أحد النشطاء نشر خبرا مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير”.

وأضاف؛ “ننفي هذا الخبر ونؤكد أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتي الواحات المجاورة”.

وختم البيان؛ “نتعهد برفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر وذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية، نؤكد التزامنا بالمعايير المهنية في أداء عملنا وتركيزنا على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ الخطط الطموحة في زيادة الإنتاج”.