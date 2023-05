السفير الفرنسي: صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء

ليبيا – أبدى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج تضامنه مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعاطفه مع عائلات الضحايا، في الذكرى الخامسة لاستهدافها بهجوم إرهابي قبل خمسة أعوام من الآن.

مهراج قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء.

يذكر أنه في الثاني من مايو عام 2018 استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في هجوم إرهابي ارتقى فيه إلى رحمة الله ثلاثة عشر شهيداً.

