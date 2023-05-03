| المقريف يدعو الإطارات التربوية إلى ضرورة إكمال المنهج المقرر وفق الخطة المعدة

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2023/05/03 على الساعة 11:15

: دعا وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، الإطار التربوي إلى ضرورة إكمال المنهج المقرر وفق الخطة المعدة.

وقال المقريف إن امتحانات الدور الأول لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، في 28 من الشهر الجاري و11 من شهر يونيو المقبل، وسيتقدم لها 292002 طالب وطالبة في كامل التراب الليبي.

وأذكر المعلمين والمعلمات بمسؤولياتهم في الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب وإكمال المنهج المقرر وفق الخطة المعدة ومراجعة الدروس بما يضمن ويحقق الاستيعاب، مؤكدا يالقول:”أصدرنا تعليماتنا للمركز الوطني للامتحانات ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بضرورة أن تكون الأسئلة الامتحانية من ضمن المنهج المقرر وبصياغة واضحة وأن تراعى المستويات المختلفة، تداركا وتلافيا للأخطاء التي تم رصدها خلال الأعوام الماضية”.