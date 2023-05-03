حالة الطقس اليوم.. أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، توقعات حالة الطقس، والتي أظهرت وجود أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح، شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و27 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد)ـ تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة مئوية.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتترواح درجات تكون بين 32 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 31 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.

Trending ليبيا.. جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يضبط 312 مهاجراً بطريق المطار

وأخيراً في منطقة (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساء اليوم على مناطق الواحات، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً من يوم غد على أغلب المناطق.