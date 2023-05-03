وافد سوداني يُضرم النار في مواطنه بتاجوراء

العنوان-طرابلس

ألقى مكتب البحث الجنائي تاجوراء، القبض على وافد سوداني الجنسية، سكب بنزينا على شخص من الجنسية ذاتها وأضرم النار به.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إلى تلقي أعضاء مكتب البحت الجنائي تاجوراء بلاغا من مركز شرطة وادي الربيع بمديرية أمن تاغوراء، بشأن تعرض شخص سوداني الجنسية يدعى “ح.ر.ن” لواقعة الشروع في القتل.

وذكرت الوزارة أن شخصا مجهول الهوية سكب البنزين على مواطنه وأضرم النار به، ونقل على إثرها إلى مستشفى الحروق والتجميل ووضعه في غرفة العناية.

وتوصل أعضاء المكتب إلى معلومات حول الجاني بعد إفادات الشهود، وتبين أنه يدعى “ي.ش.ح”، سوداني الجنسية، ليجري ضبطه، وبعرض صورته على المشتكي في المستشفى تعرف عليه فورا.

واتخذت جميع الإجراءات القانونية حياله، وأحيل إلى المركز المختص لاستكمال إحالته للنيابة العامة.