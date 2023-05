الزايدي: الغرب يضغط لإجراء انتخابات لأهداف خارجية وليست وطنيةً

ليبيا – أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي أن الغرب يضغط لإجراء انتخابات لأهداف خارجية وليست وطنيةً.

الزايدي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،قال :”عندما كان هدف الانتخابات تشكيل سلطة موحدة ليبية للخروج من الأزمة أعترض عليها الغرب وألغاها وهي في مراحلها النهائية، فلماذا يصر عليها الآن ؟ السؤال هل تستفيد النخب الليبية و المتصدرون للمشهد من هذا الموقف ؟ “.

