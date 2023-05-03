| الإنتربول يلغي مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا

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2023/05/03 على الساعة 12:35

: قرر الإنتربول شطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، في بلجيكا، وفق بيان للمؤسسة.

وقالت المؤسسة، في بيانها، إن مذكرة التوقيف الصادرة ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ألغيت، مطالبة بلجيكا بإصدار مذكرة تعميم دولي ضد علي محمود، تستند على دوافع سياسية.

وجاء القرار وفق المؤسسة ضمن سلسلسة من الانتصارات التي حققتها المؤسسة الليبية للاستثمار في سبيل حماية أصولها والمحافظة عليها، مشيرة إلى أنها لم تخترق قرارات التجميد الدولي المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة.