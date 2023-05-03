مجلس النواب الليبي: هناك تقارب بين أطراف (6+6) بشأن إعداد القوانين الانتخابية

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اجتماع اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) الممثلين لمجلسي النواب والدولة، شهد تقارباً في وجهات النظر.

ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، عقد اجتماع اللجنة بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس.

وجرى الاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وتتواصل الضغوط المحلية والدولية للدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري.

وحثت كل من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة (6+6) وقيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل اللجنة لإنجاز مهامها.

وعقدت لجنة (6+6) اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس في الخامس من أبريل الجاري، استجابة لطلب من مجلس الدولة للجنة أواخر مارس الماضي.

وقال مجلس الدولة الاستشاري، إن أعضاء اللجنة تبادلوا خلال الاجتماع الأول وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها، مؤكداً أن الاجتماع جرى في أجواءٍ إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال.

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ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت.