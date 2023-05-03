في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. المنفي: نحتاج الصحافة الحرة لتعزيز الثقة والمحاسبة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إن الصحافة الحرة هي مكسب ثمين نحتاجه لتعزيز الثقة والمحاسبة والتأسيس لوطن تسوده العدالة.

وجاء ذلك في تغريدة للمنفي لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام.

وفي بيان نشرته المنصة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي، قدم المنفي الشكر إلى كل قلم وصوتٍ حر يسعى بمهنية وموضوعية للتمسك بهذا المكسب رغم التحديات.

ويحتفل العالم اليوم بالذكرى الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث مرت 3 عقود من التقدم في مجال تمكين الصحافة الحرة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم بعد إعلانه في عام 1993.