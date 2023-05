الحداد يبحث مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية تطوير العلاقات في المجال العسكري

ليبيا – التقى رئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد ، الثلاثاء مع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية، يمثله ملحق الدفاع الأمريكي لدى ليبيا العقيد بحار مارك امبلوم.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العلاقات بين الجيش “الليبي” والجيش الأمريكي وإمكانية تطويرها.

بدوره ،رحب الحداد بالضيوف،مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين ومثنيًا على الدور الذي تقوم به قوات الأفريكوم.

