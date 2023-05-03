الأهلي طرابلس بطلا بكأس ليبيا للمرة السابعة

العنوان-طرابلس

توج فريق الأهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا للمرة السابعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على فريق الأخضر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس بتونس.

وجاء تقدم الأهلي طرابلس عقب إشهار الحكم الصربي نوفاك، البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الأخضر صهيب بن سليمان في الدقيقة 67، حيث بادر اللاعب أحمد التربي بالتسجيل لفريقه في الدقيقة 77.

وأضاف جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 82، قبل أن يرفع المهاجم الدولي أنيس سلتو الحصيلة إلى 3 أهداف في الدقيقة 85.

وكان فريق الأهلي بطرابلس تأهل إلى نهائي الكأس بعد فوزه على المدينة 2-0 في نصف النهائي بملعب الزاويــــة، فيما تأهل فريق الأخضر إلى نهائي الكأس كأولى بطاقات النهائي، بفوزه على الأهلي بنغازي بركلات الترجيح 5-4، إثر تعادلهما بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسبق للأهلي طرابلس أن حصل على كأس ليبيا 6 مرات وكان في انتظار التتويج السابع له، أما فريق الأخضر فلم يسبق له الحصول على الكأس، وكان يمني النفس بالحصول على اللقب لأول مرة في تاريخه.