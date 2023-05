بليحق: أعضاء لجنة 6+6 اتفقوا على آلية للتواصل مع الجهات والمؤسّسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية

ليبيا – أشاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق باجتماع لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية في العاصمة طرابلس.

بليحق بيّن بحسب المكتب الاعلامي التابع له أن الاجتماع شهد تقاربًا في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية والاتفاق على آلية عمل اللجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسّسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

