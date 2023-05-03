عميد بلدية الكفرة: مخاوف من نزوح سوداني جماعي

الوطن| رصد

أكد عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب تشكيلهم لغرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان، ووضع خطة لمواجهة الطوارئ إذا تفاقم الوضع هناك.

وأكد عقوب في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، عدم وجود حالات نزوح من السودان إلى ليبيا، سوى بعض العائلات بأعداد قليلة جدا وهي تدخل البلاد، منذ سنوات ماضية.

وأشار إلى أن المعبر الحدودي مع السودان مقفل منذ فترة طويلة، والدخول يكون عبر الحدود الطويلة، وبين الفترة والأخرى يتم انتشال بعض الضحايا الذين يضيعون في الصحراء.

عقوب ختم :”لدينا تخوف في حالة استمرت الحرب في السودان أن يكون هناك نزوح جماعي، مثل ما حدث مع تشاد حيث دخلوا بأعداد كبيرة إلى هناك”.