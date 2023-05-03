رئيس الجالية السودانية في ليبيا يؤكد عدم وجود نازحين قادمين من السودان

أكد رئيس الجالية السودانية في ليبيا “معتز ميرغني” عدم وجود نازحين قادمين من السودان إلى ليبيا حتى الآن، وأن الليبيين على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين السودانيين في بلدهم الثاني، حال تطور الأحداث في السودان.

وقال ميرغني في تصريح صحفي: “لا يوجد نازحون من السودان إلى ليبيا حتى الآن، نظرًا لبعد المسافة مع انعدام الوقود وطرق المواصلات”.

واضاف ميرغني أن “الجالية السودانية في ليبيا تتابع عن كثب ما يحدث في السودان، وهي على تواصل دائم مع ذويهم للاطمئنان عليهم”.