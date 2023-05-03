مؤسسة رؤية تناشد فرق الإنقاذ للساهمة في إخماد حريق غابات لاثرون

العنوان-درنة

ناشدت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، فرق الإنقاذ والإطفاء التوجه في أسرع وقت إلى منطقة لاثرون بالجبل الأخضر شرقي البلاد لإخماد النيران، لافتتا أن النيران تتوسع بشكل خطير.

وأكدت المؤسسة أن الحرائق في غابات منطقة لاثرون في الجبل الأخضر تتوسع بشكل خطير وتقترب من المنطقة السكنية، مطالبة الجهات المختصة وفرق الإنقاذ التوجه سريعًا للمنطقة لإخماد النيران وتفادي وقوع إصابات بشرية.

وأكدت مصادر صحفية اتجاه النيران التي نشبت بغابة لاثرون الواقعة شرقي البلاد في اليوم الثاني من نشوبها نحو المزارع الخاصة بالمواطنين.