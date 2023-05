أفريكا إنتلجنس يكشف أسباب تهافت باريس على احتضان قمة أمنية بشأن ليبيا

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “أهرام أون لاين” المصري الناطق بالإنجليزية عن الأهم مما ورد من مضامين بشأن ليبيا في نظير تحليلي فرنسي له.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن نظيره المنشور في موقع “أفريكا إنتلجنس” الإخباري الفرنسي الناطق بالإنجليزية تأكيده احتضان باريس قمة أمنية حول ليبيا خلال هذا الأسبوع بمشاركة قادة أمنيين وعسكريين أملا في استعادة فرنسا نفوذها المتآكل على الصعيدين الليبي والإفريقي.

وبحسب التقرير من المؤمل أن تحفز هذه القمة المفاوضات الأمنية المتوقفة بين الأطراف المتنافسة في ليبيا وتتويجها بقيام قوة مشتركة ستكون بمثابة المقدمة لتوحيد الأجهزة العسكرية والأمنية التي أضعفتها الحرب على مدى السنوات الـ10الماضية.

ووفقا للتقرير تبحث باريس المترأسة لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين بشأن ليبيا عن الاستفادة من هذا الزخم على المسار العسكري والأمني لقيادة الجهود الغربية لاستعادة نفوذها المتآكل لا سيما في غرب البلاد ولتأكيد براعتها الديبلوماسية المتضاءلة خلال السنوات الـ3 الماضية.

ونقل التقرير الفرنسي فحوى اتصالات مع دوائر المخابرات في باريس المبينة قيام “بول سولير” المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بالعمل إلى جانب ديبلوماسيين آخرين على استضافة هذه القمة بمشاركة لجنة الـ10 العسكرية المشتركة والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وأضاف التقرير الفرنسي إن فرنسا تأمل من خلال جمع أعضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة إلى جانب رئيسا الأركان العامة الفريق أول أركان حرب عبد الرازق الناظوري وأركان الرئاسي محمد الحداد للاستفادة من حصيلة التقدم المحرز مؤخرًا عبر اجتماعات تونس وبنغازي وطرابلس والقاهرة.

وتابع التقرير الفرنسي إن الغرض من هذا كله إدامة زخم إنشاء القوة العسكرية المشتركة للإسهام في الاستقرار قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون العام الجاري وفق لخطة الأمم المتحدة فضلًا عن تمتين سبل المساعدة في خروج القوات الأجنبية وإنهاء التهريب عبر الحدود الجنوبية.

وأشار التقرير الفرنسي لما ذهب إليه مسؤول ليبيا في العاصمة طرابلس لم يتم ذكر اسمه بشأن تدارس قمة باريس المرتقبة لإطار المقترح للقوة المشتركة والمرشحين لقيادتها ومواقع انتشار قطعاتها العسكرية المتفق على جانب منها في مدينتي أوباري وغات لمواجه الفراغ الأمني لرحيل المرتزقة السودانيين.

وأكد التقرير الفرنسي أن فرنسا تأمل في حدوث انفراج في مواقف اللاعبين الليبيين بشأن القوة المشتركة المطروحة للنقاش منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020 مستدركا بالإشارة لعدم تحقق أي تقد بالخصوص لتضارب الأجندة الليبية والدولية والرؤى حول دورها ومناطق انتشار قطعاتها العسكرية.

وأوضح التقرير الفرنسي أن الاتفاق نص على أن تكون القوة المشتركة بمثابة حاجز بين الأطراف المتحاربة لتتمركز على الخطوط الأمامية بين القوات العسكرية التابعة لرئاسة أركان الرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة فيما انهار كل ذلك بسبب التطورات العديدة على الساحة.

وأضاف التقرير الفرنسي أن هذه التطورات تمثلت في الانقسامات السياسية داخل النظام الحكوم ومحاولات الجهات المحلية المؤثرة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني خارج إطار عملية الأمم المتحدة مشيرا إلى ضغط واشنطن باتجاه تشكيل القوة العسكرية المشتركة على خلفية الصراع الروسي الأوكراني.

وتابع التقرير الفرنسي إن باريس ضاغطة هي الأخرى في هذا الاتجاه أملا في حفظ نفوذها الضعيف في منطقة الساحل الإفريقي بسبب المنافسة الجيوسياسية الشديدة بين روسيا والولايات المتحدة والصين فالقوى الـ3 تسببت بتدخلاتها المباشرة في تقويض النفوذ التاريخي لفرنسا في إفريقيا.

وأكد التقرير الفرنسي اعتقاد القوى الغربية الراسخ في إمكانية تنفيذ اقتراح القوة العسكرية المشتركة على الأرض ودفع الأطراف الليبية باتجاه ذلك رغم العقبات الكبيرة المواجهة لتنفيذه إلا أن استمرار تضارب أجندات الغربيين قد يبقي القيود الحالية في مكانها.

وتطرق التقرير لمساعي فرنسا لاستعادة مكانتها القيادية في المنافسة الديبلوماسية غير المعلنة مع الولايات المتحدة وبريطانيا المهيمنتان مؤخرا على إدارة الأزمة الليبية في وقن تسعى فيه باريس لتوثيق علاقتها مع غرب ليبيا وتركيا لإحياء نفوذها المتراجع هناك.

ترجمة المرصد – خاص

