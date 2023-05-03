مصرع 55 مهاجرا غرق زورقهم قبالة سواحل القربولي

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء عن غرق ما لا يقل عن 55 شخصا بينهم نساء وأطفال، انقلب زورقهم المطاطي قبالة ليبيا.

وأضافت أن الزورق ينقل 60 مهاجرا على الأقل حيث انطلق من بلدية القربولي الساحلية شرقي العاصمة طرابلس.

وأشارت المنظمة الى نجاة خمسة من المهاجرين وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ، ولم يتضح على الفور ما حدث للزورق.

وتابعت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 537 شخصا غرقوا أو فقدوا في كوارث المهاجرين بالبحر المتوسط حتى الآن هذا العام، بينما تم اعتراض أكثر من 4300 شخص وإعادتهم إلى ليبيا.