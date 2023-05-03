أبو دبوس: لدينا أكثر من 5500 مريض فشل كلوي يعانون من عدم وجود الأدوية

أكد رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء محمود أبو دبوس، أن لديهم أكثر من 5500 مريض فشل كلوي يعانون من عدم وجود الأدوية، مشيرا إلى أن هذا العدد موزع على 89 وحدة غسيل كلى ومشغلات الغسيل لا تكفى سوى لـ5 أيام.

وقال أبو دبوس، في لقاء تلفزيوني: “وضع الزارعين أو من يقومون بالغسيل كارثي ونحن نتحدث عنه منذ سنتين، المرضى يعانون عدم توفر أدوية ضبط المناعة منذ فترة طويلة ما أدى إلى وفيات كثير من زارعي الأعضاء، وأغلب من عادوا لغسيل الكلي هم من زارعي الأعضاء في طرابلس نتيجة عدم توفر الأدوية ما يعتبر كارثة وجناية”.

وأضاف “الأدوية المصاحبة لجلسات الغسيل لم تعد موجودة على الإطلاق في مراكز الكلى بليبيا، فأين الجهات الرقابية من هذا الفساد الذي عم ليبيا وأين وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي؟، نحن نعلم أن هناك فساد وأكبر دليل تغيير 4 رؤوساء مجلس إدارة للإمداد الطبي في أقل من 300 يوم”.

وتابع “هذا الأمر مؤشر خطير يعكس التذبذب في الإدارة ويؤكد أنه لا توجد وزارة صحة، مرضى الجنوب يئنون وأنا على اتصال مباشر بهم في سبها ووضعهم هو الأخطر، إذا كانت مدن الشمال بهذه المأساة لعدم توفر الأدوية فما بالنا بمدن الجنوب”.