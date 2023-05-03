وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي محمد بالراس علي

العنوان-طرابلس

توفي الإعلامي والمعلق الرياضي الليبي، محمد بالراس علي، اليوم الأربعاء، عن عمر 81 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكان يمر الإعلامي القدير محمد بالراس علي بوعكة صحية حيث كان يعاني من قصور في عضلة القلب وجلطة دماغية وتضخم في البروستاتة، وفق ما أعلن نجله في الفترة الماضية.

يشار إلى أن المعلق محمد بالراس علي يعتبر من أشهر المعلقين الرياضيين في ليبيا، حيث كان يقدم برنامج الأسبوع الرياضي، الذي كان يعرض كل يوم جمعة، بالإضافة إلى تأسيسه لمجلة الصدى الرياضي في بداية التسعينات، والتي كانت تصدر من البرازيل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجّه وزير الصحة بمتابعة الوضع الصحي للإعلامي الرياضي محمد بالراس علي، وتأمين علاجه بالخارج بشكل عاجل.