الباعور: سنطلق منصة القنوات الحكومية الرقمية قريبًا

ليبيا – أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبد الباسط الباعور أن المدة القريبة القادمة ستشهد إطلاق ما يعرف بـ “منصة القنوات الحكومية الرقمية”،منوهًا إلى أن العمل مستمر حاليا لتحقيق ذلك.

الباعور وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،قال:” نسعى إلى بناء خطة رقمية كاملة داخل الدولة بالشراكة مع بعض الجهات في مجال المعلومات، وإلى إنشاء ما يعرف بالموزع الوطني”.

وأشار إلى وجود خطة للتحول الرقمي داخل الدولة الليبية سيبدأ تنفيذها تدريجياً، وسيلاحظ المواطن التحسن مع بداية السنة القادمة كما ستتوفر كثير من الخدمات الرقمية، وما يعرف بالخدمات الاستعلامية.

وأضاف:” لدى الشركة القابضة للاتصالات إستراتيجية كاملة للخدمات الإلكترونية داخل الدولة تتراوح بين 60 و 100 خدمة ستُطلق مع نهاية هذا العام”.

وأوضح أن أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة هو تحسين مستوى الخدمات الاتصالاتية، مشيرًا إلى أن شركات الاتصال ستقوم بعدة مشاريع لتحسين التغطية وزيادة سرعات الإنترنت.

ونوه إلى أن القابضة للاتصالات ستعلن عن الكثير من المشاريع خلال المدة القادمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والجهات الحكومية.

وأردف:” نحن الآن في طور إعداد خدمات الجيل الخامس (5G)، وإطلاقها ليس ببساطة، فهي كتقنية متاحة لكنا نعمل لتطوير السياسات والإجراءات لأنها تحتاج إلى تطوير حتى الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة داخل الدولة، وستدخل الخدمة كمراحل تجريبية قريباً جدا لليبيا”.

ونبه إلى أن قضية الأمن السيبراني قضية عالمية، ولا توجد خطة دفاع واضحة المعالم في أي دولة في العالم لأنها قضية كبيرة جدا.

ولفت النظر إلى أن هيئة أمن وسلامة المعلومات التابعة لهيئة الاتصالات أعدّت إستراتيجية خاصة بالأمن السيبراني داخل الدولة الليبية، كما أنّ للشركة القابضة للاتصالات إستراتيجية خاصة بالأمن السيبراني أيضا.

وبين أن أحد أهداف الإستراتيجية، إنشاء مركز الدفاع الإلكتروني الخاص بدعم الأمن السيبراني، وهو ما تسعى إليه الهيئة.

الباعور أكد أن قطاع الاتصالات يعمل بمنهجية علمية فنية، ولا علاقة له بأي تأثيرات سياسية، فالعمل متناسق في جميع المناطق الليبية،على حد قوله.

