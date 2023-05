أصابع اتهام لكتيبة “سبل السلام” التابعة لحفتر بالتّورط في الصّراع السوداني، وسط قلق غربي بشأنها

قال موقع “أفريكا إنتيليجنس” إن مجموعة “سبل السلام” المسلحة التي تستقر في الكفرة وتنشط في مناطق جنوب شرق ليبيا قرب الحدود الليبية مع تشاد والسودان ومصر تثير القلق بين الحكومات الغربية.

وقال الموقع إنه منذ اندلاع الصراع في السودان، شوهدت قوافل من البنزين والأسلحة تتحرك باتجاه الحدود الليبية مع السودان في المنطقة التي يسيطر عليها أفراد “سبل السلام”، وتشير هذه التحركات إلى وجود اتصال بين الميليشيا وقوات الدعم السريع التابعة لـ”حميدتي”.

وأضاف الموقع الاستخبارتي أن عددا من مقاتلي المليشيات من دارفور وتشاد موجودون في ليبيا، ولكنهم يمتنعون حتى الآن عن التدخل في السودان، ولكن إذا استمرت الحرب هناك، فقد يميل أحد الأطراف المتحاربة إلى استدعائهم.

وأكد الموقع بدء عدد من المجموعات المسلحة من دارفور، الموجودة في شرق ليبيا والتي كانت تدعم قوات حفتر سابقًا، في التحرك نحو الحدود الجنوبية لليبيا، مشيرا إلى أنه يوجد حاليًا ما يقارب 6000 مقاتل من دارفور في ليبيا.

ويضيف الموقع أن الجماعات السودانية ليست الجماعات المسلحة الأجنبية الوحيدة التي تسبب التوتر؛ حيث إنه في ذروة الصراع في ليبيا، قاتل ما لا يقل عن 3000 تشادي خلال فترات مختلفة في ليبيا، ومن بين هؤلاء جبهة التغيير والوفاق في تشاد بقيادة محمد مهدي علي، وهي التي قادت هجومًا على أنجامينا في أبريل 2021.

وأوضح الموقع أن توقف دفع رواتبهم منذ انتهاء القتال في ليبيا قد يُمكّن للمجموعات المسلحة الموجودة في ليبيا أن تجد دورًا جديدًا في السودان، مضيفا أنه لم يتم رصد أي اتصال رسمي بينهم وبين الطرفين المتحاربين في السودان، لكن احتمال إشراكهم في الصراع يؤخذ على محمل الجد في واشنطن، وفق الموقع.

كما أشار الموقع إلى أن هناك أيضًا مخاوف جدية بشأن الجماعات التشادية شبه العسكرية الأخرى التي وقعت بالفعل على اتفاق الدوحة، فإذا لم يتم تنفيذ الجوانب العملية والمالية للاتفاقية فعليًا، فقد تميل العديد من هذه المجموعات إلى الانخراط في الصراع السوداني، مضيفا أن هذا الاحتمال يثير قلق كبار الدبلوماسيين القطريين بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

واختتم الموقع أنه قد يتفاقم خطر تورط الجماعات التشادية في الصراع السوداني إذا تعثر الصراع، وهو أمر مرجح بالنظر إلى التوازن النسبي بين القوات المتحاربة في الخرطوم، وفي هذه الحالة، هناك خوف من احتمال انسحاب قوات الدعم السريع على نطاق واسع إلى منطقتهم في دارفور على الحدود مع تشاد.

المصدر: أفريكا إنتيليجنس

