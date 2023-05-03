وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي محمد بالراس علي بعد صراع مع المرض

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أعلن اليوم الأربعاء وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي الليبي، محمد بالراس علي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 81 عاما.

وعانى الفقيد من قصور في عضلة القلب وجلطة دماغية وتضخم في البروستاتة، مكث على إثرها في المستشفى، كما وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وزير الصحة بمتابعة وضعه الصحي وتأمين علاجه بالخارج بشكل عاجل.

ومحمد بالراس علي مواليد بنغازي 1942 معلق رياضي وصحفي ليبي، رئيس تحرير مجلة الصدى الرياضي سابقاً، ونائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

أنشأ مجلة الصدى الرياضي، وهو صاحب برنامج الأسبوع الرياضي الذي يعرض كل يوم جمعة، يعتبر لدى العرب عامة والليبيين خاصة موسوعة كروية هائلة بمعنى الكلمة.