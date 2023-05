حكومة الدبيبة تعتمد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية

ليبيا – اعتمد رئيس مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة خلال احتفالية نظّمتها الهيئة العامة للمعلومات والشركة القابضة للاتصالات أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

وحضر الاحتفالية وزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارية وعدد من رؤساء ومديرو الهيئات والمراكز ذات العلاقة ومديرو الشركات العالمية والمحلية العاملة بدولة ليبيا، ولفيف من المختصين والباحثين.

