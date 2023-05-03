المنقوش تلتقي قيس سعيد في تونس ويناقشا تطورات الأوضاع في السودان

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قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء أنها التقت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وأوضحت المنقوش في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” أنها ناقشت مع سعيد بالعاصمة التونسية تطورات الأوضاع في السودان.

وتابعت وزيرة الخارجية في تغرديتها :”أكدنا موقف بلدينا الموحد الداعم لوقف إطلاق النار”.

واضافت المنقوش :”اتفقنا على أن تواصل حكومتي ليبيا وتونس تطوير التعاون بينهما في شتى المجالات التي تعود بالخير على كافة أبناء البلدين”.